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Армянское посольство возобновило работу в Киеве

Посольство Армении на Украине возобновило свою работу в Киеве

Скриншот: Google street view

Посольство Армении на Украине возобновило свою работу в Киеве. Об этом сообщается на странице армянской дипмиссии в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В армянском посольстве объявили о возобновлении работы дипмиссии в украинской столице и добавили, что консульский отдел начнет прием граждан с 23 мая.

4 марта пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщал, что сотрудники посольства республики на Украине были переведены из Киева во Львов и в Ужгород. Отмечалось, что такие меры были приняты, исходя из соображений безопасности.

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Алевтина Запольская
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