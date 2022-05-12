Армянское посольство возобновило работу в Киеве

Посольство Армении на Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Армении на Украине возобновило свою работу в Киеве. Об этом сообщается на странице армянской дипмиссии в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В армянском посольстве объявили о возобновлении работы дипмиссии в украинской столице и добавили, что консульский отдел начнет прием граждан с 23 мая.

4 марта пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщал, что сотрудники посольства республики на Украине были переведены из Киева во Львов и в Ужгород. Отмечалось, что такие меры были приняты, исходя из соображений безопасности.