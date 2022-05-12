Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась голой в рекламе после родов

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась голой в рекламе Spanx через четыре месяца после родов

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась голой в рекламе менее чем через четыре месяца после родов. На промо-ролик обратили внимание в издании People.

34-летняя манекенщица стала героиней рекламной кампании бренда Spanx, в рамках которой она представила брюки, маскирующие швы от нижнего белья. На некоторых кадрах Грэм позировала полностью обнаженной, демонстрируя складки на боках и обнаженную грудь.

«Я так долго работаю моделью, но не думаю, что когда-либо была голой на рекламном щите», — призналась знаменитость. Известно, что один из снимков, полученный на фотосессии, попадет на билборды, расположенные в разных частях США.

Модель рассказала журналистам, что нервничала во время съемки, поскольку ее тело сильно изменилось после рождения сыновей. Несмотря на это, она добавила, что «морально чувствовала себя хорошо», так как приободрила себя перед зеркалом до того, как приступить к работе. «Я сказала себе: "Все будет хорошо. Ты выглядишь просто фантастически"», — поделилась Грэм.

В апреле Эшли Грэм снялась топлес в черном белье, прикрывая обнаженную грудь рукой. Манекенщица сфотографировалась с собранными в пучок волосами в зеркале, расположенном в ванной комнате. На размещенных снимках видны растяжки на теле Грэм, которые появились на ее коже после беременности. Она также надела золотое колье, серьги и несколько колец.