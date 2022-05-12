В Подмосковье мать убила сына-подростка и совершила суицид

Жительница Балашихи отравила 15-летнего сына и покончила с собой, СКР возбудил дело

В подмосковном городе Балашиха следователи возбудили уголовное дело после смерти местной жительницы и ее сына-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, расследование ведется по статье 105 УК РФ («Убийство»). 11 мая 42-летнюю мать и ее 15-летнего сына в состоянии сильного недомогания нашла в их квартире родственница. Она вызвала скорую помощь, однако, несмотря на старания медиков, они скончались.

По данным «МК», женщина отравила сына, после чего совершила самоубийство. Перед этим она получила исполнительный лист о выселении из квартиры, за которую она перестала выплачивать взносы по ипотеке в 2020 году. Кредит был ею оформлен в 2016 году.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. В рамках дела была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

