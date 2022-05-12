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Литва назвала размер заблокированных активов России и Белоруссии

Литва в рамках санкций ЕС заблокировала активы России и Белоруссии на 62 миллиона евро

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

В связи с финансовыми санкциями Евросоюза в отношении России и Белоруссии власти Литвы заблокировали активы на 50 миллионов евро, 12 миллионов долларов и 285 тысяч рублей (около 62 миллионов евро). Об этом со ссылкой на данные Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) сообщает ТАСС.

Ограничительные меры коснулись семи организаций, связанных с Россией, и четырех, связанных с Белоруссией. Кроме того, лицам, находящимся под санкциями, отныне разрешено иметь не более трех квартир и одного земельного участка.

В середине апреля сообщалось, что Литва начала активно проверять вагоны, следующие в Калининградскую область, что привело к парализации движения. Обследования вагонов занимают от одной до двух недель, таможенники тщательно проверяют номенклатуру товаров, чтобы не допустить нарушения санкций.

Вместе с тем массовый характер принял вандализм — литовские уличные художники активно расписывают вагон граффити, при этом сам факт повреждений при покидании страны не фиксируется.

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Платон Щукин
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