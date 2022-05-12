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Россиянам дали главный совет при подготовке к путешествию на автомобиле

Россиянам порекомендовали проводить плановый техосмотр автомобиля перед путешествием

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российским туристам, которые в ближайшее время готовятся поехать в отпуск на автомобиле, дали советы по подготовке к путешествию. Главные рекомендации по организации поездки публикует «Газета.ру».

Так, в первую очередь путешественникам необходимо заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля и провести плановый техосмотр. «Наиболее частой поломкой в дальних путешествиях является загоревшийся сигнал индикатора двигателя Check engine, который означает, что в работе двигателя или автоматической трансмиссии обнаружена ошибка», — рассказали специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».

Эксперты добавили, что среди распространенных неполадок также встречаются проблемы топливной системы, разряженный аккумулятор, неисправность тормозов, перегрев мотора или проблемы с запуском двигателя.

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Далее путешественникам следует заняться вопросами комфорта в предстоящей поездке и приобрести аксессуары, которые могут понадобиться в пути. Например, дорожный набор инструментов и портативный насос для подкачки шин.

Также эксперты посоветовали туристам обратить внимание на автохолодильник, автобоксы для крыши, которые позволят увеличить пространство для перевозки вещей, а также сеточки для боковых стекол, которые создают тень в автомобиле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал туристам добираться до Крыма летом на поезде или машине. По его словам, уже сформированы автобусные чартеры, которые будут отправляться из Москвы и идти на юг чуть больше суток.

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Валентина Процкова
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