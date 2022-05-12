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Кремль ответил на вопрос о попытках США возобновить диалог с Россией

Песков заявил, что США за два месяца ничего не предприняли для возобновления диалога с РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, но ее не захотели слушать. С начала спецоперации на Украине попыток возобновления диалога с США не было. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — заявил пресс-секретарь главы российского государства, комментируя возможность диалога Москвы и Вашингтона.

Песков добавил, что до начала спецоперации президент Владимир Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. «С нами не захотели разговаривать, и нас не захотели слушать», — заключил представитель Кремля.

О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Сергей Истомин
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