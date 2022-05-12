Каскадерша «Игры престолов» подала в суд на создателей сериала

Каскадерша «Игры престолов» потребовала от создателей шоу пять миллионов долларов

Каскадерша «Игры престолов» Кейси Майклс подала в суд на создателей сериала из-за полученной травмы. Об этом сообщает Vatiety.

В феврале 2018 года во время съемок последнего сезона у Майклс случился серьезный перелом левой лодыжки. В связи с этим она решила судиться с Fire & Blood Productions, британской дочерней компанией HBO. Она потребовала от представителей корпорации пять миллионов долларов.

Женщина получила травму, когда изображала одного из белых ходоков, которые взбирались на стены замка. Всего ходоков изображали 28 каскадеров, им предстояло спуститься с крыши высотой около 3,6 метра и упасть на находящуюся внизу установку, состоящую из картонных коробок. Как пояснила Майклс, на них спускались все каскадеры, поэтому со временем коробки деформировались.

Уточняется, что Майклс прыгала последней и приземлилась ногами вперед. После инцидента она перенесла несколько операций на стопе, прошла длительную и интенсивную физиотерапию, а также лечилась от депрессии.

В Fire & Blood Productions заявили, что каскадерша спускалась с крыши не по инструкции. В компании считают, что ее травма была вызвана некорректным выполнением трюка или случайностью.