Сбербанк сообщил о противодействии непрерывным кибератакам

Зампред правления Сбербанка Кузнецов сообщил о борьбе с непрерывными кибератаками на банк

С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что день 9 мая не стал исключением. «Центр киберзащиты Сбербанка в режиме 24/7 ведет анализ киберугроз и оперативно реагирует на них. Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак, — указал топ-менеджер. — Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек».

Кузнецов уточнил, что одна из наиболее мощных атак была зафиксирована 6 мая, ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящим из более чем 27 тысяч устройств. Атака была успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка.

6 мая заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко призвал активнее выполнять указ президента России Владимира Путина «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». Согласно указу, в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях создаются подразделения и назначаются ответственные за своевременное обнаружение, предупреждение и ликвидацию кибератак.