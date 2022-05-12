Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в 16 лет сексуальном насилии

Пэрис Хилтон заявила, что подвергалась фиктивным гинекологическим осмотрам ночью в 16 лет

Звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон подробно рассказала о пережитом сексуальном насилии во время нахождения в специализированном центре по лечению трудных подростков Provo Canyon School, куда ее отправили на несколько месяцев в 16-летнем возрасте. Ее комментарий приводит Newsweek.

По словам 41-летней наследницы отелей Hilton, ее опасения начались сразу после того, как сотрудники школы-интерната сообщили ее родителям о том, что она страдает от синдрома дефицита внимания. В контексте лечения был упомянут метод «жесткой любви», который и насторожил Хилтон. «В первый день мне приказали снять всю одежду, присесть на корточки и покашлять — за всем внимательно наблюдали сотрудники мужского пола. Меня заставили поверить, что это была законная рутинная проверка на наличие контрабанды», — рассказывает модель.

Хилтон утверждает, что регулярно подвергалась «фиктивным» гинекологическим осмотрам посреди ночи во время пребывания в лечебнице. Кроме того, находясь под воздействием выписанных лекарств, она не осознавала ужасы происходящего. Любой отказ инфлюэнсера от указаний воспитателей интерната грозил заключением в «крошечную комнату из шлакоблоков, где нет ничего, кроме канализации и рулона туалетной бумаги».

«Этот опыт, а также физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, которому я подвергалась, привели к многолетней бессоннице и сложному посттравматическому стрессовому расстройству, с которым я и другие люди боролись годами», — делится знаменитость.

По словам официального представителя Provo Canyon School, школа «не оправдывает и не пропагандирует какие-либо формы жестокого обращения с детьми», а о любых предполагаемых нарушениях немедленно сообщается в государственные регулирующие органы и службы защиты детей.

21 октября 2021 года Пэрис Хилтон впервые рассказала о пережитом в центре по лечению подростков насилии, По словам светской львицы, на нее кричали, насильно удерживали, запирали в комнате, заставляли принимать лекарства. Хилтон также заявила, что сотрудники мужского пола наблюдали за тем, как она принимает душ. «Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни», — поделилась она, ответив, что не может спать, зная, что подобное обращение с детьми до сих пор имеет место.