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Россиянина осудят за убийство супругов из-за ссоры с его матерью

В Черкесске 53-летнего мужчину осудят за убийство супругов из-за ссоры с его матерью

Фото: СК РФ

В Черкесске осудят 53-летнего россиянина, обвиняемого в убийстве семейной пары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике.

По данным следствия, 21 мая 2019 года в одной из квартир злоумышленник напал на мужчину и женщину из-за того, что потерпевшая поссорилась с его матерью. Фигурант сначала избил супругов тупым предметом, а затем не менее десяти раз ударил каждого из них ножом. После того как муж и жена скончались, обвиняемый забрал из их дома имущество на сумму более 75 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В течение четырех лет следователи, криминалисты и оперативники искали мужчину; за это время было допрошено 230 свидетелей и проведено 200 экспертиз. В феврале 2022 года его задержали на территории Ставропольского края. Он признался в содеянном и раскрыл детали произошедшего.

На время следствия его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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