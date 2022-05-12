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Ветряную мельницу XIX века отреставрируют в российском регионе

В Белгородской области отреставрируют ветряную мельницу XIX века, уцелевшую в годы войны

Фото:правительство Белгородской области

В Белгородской области отреставрируют ветряную мельницу XIX века, уцелевшую в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Как отмечается, речь идет о мельнице, расположенной в селе Демидовка Краснояружского района и признанной объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что в конце позапрошлого столетия в этом селе было семь подобных конструкций, однако после войны сохранилась всего одна. Позже, в 1955 году, уцелевшая мельница пострадала при пожаре.

В областном правительстве рассказали, что к настоящему моменту специалисты уже завершили демонтажные работы и занялись укреплением фундамента и обработкой деревянного бруса огнебиозащитным составом. В дальнейшем планируется полностью восстановить каркас мельницы, кровлю и лопасти, при этом изначальный облик сооружения будет сохранен. Кроме того, власти намерены благоустроить территорию вокруг мельницы — там установят фонари, скамейки и урны, а также проложат тротуарные дорожки.

Предполагается, что завершить все работы удастся к сентябрю 2022 года. В общей сложности на реставрацию объекта будет направлено 3,5 миллиона рублей.

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Варвара Кошечкина
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