На снос памятника освободителям Риги собрали более 100 тысяч евро

В Латвии за сутки собрали 100 тысяч евро на демонтаж монумента освободителям Риги

В Латвии собрали более 100 тысяч евро на снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, пишет Delfi.

Сбор средств на демонтаж монумента был запущен 11 мая на портале Ziedot.lv. За сутки пожертвования внесли более 6,2 тысячи человек. Инициатором стала организация 4.maija deklarācijas klubs.

Организаторы сбора утверждают, что памятник в Риге является символом оккупации и репрессий. «Мы не должны смотреть на агрессию, мы не можем допустить ее дома, в столице Латвии. В то время, когда Украина борется за свою независимость и отражает жестокое российское вторжение, никакие провокации или разжигание ненависти в Латвии неприемлемы», — говорится в описании инициативы.

Пожертвования обещают направить на вывоз строительного мусора.

12 мая сейм Латвии принял законопроект, который прекращает действие 13-й статьи договора с Россией, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений, разрешив таким образом снос памятника. Однако решение о судьбе монумента должна принять Рижская дума.

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году.