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Россиянка пропала в Нагорном Карабахе

Гражданка России Ольга Санникова пропала в Нагорном Карабахе

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Гражданка России пропала в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республике Арцах). Об этом сообщает «Новости — Армения».

9 мая полиция и Государственная служба по ЧС НКР получили сообщения о пропаже Ольги Санниковой 1975 года рождения. Она проживает в столице непризнанной республики городе Степанакерте. Поисковые работы ведутся вдоль реки Каркар, где пропала россиянка.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. Подписанное в 1994-м перемирие неоднократно нарушалось.

Последнее обострение вспыхнуло в сентябре 2020 года. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий. В регион вошли российские миротворцы.

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София Сарджвеладзе
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