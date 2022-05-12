Россиянка пропала в Нагорном Карабахе

Гражданка России Ольга Санникова пропала в Нагорном Карабахе

Гражданка России пропала в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республике Арцах). Об этом сообщает «Новости — Армения».

9 мая полиция и Государственная служба по ЧС НКР получили сообщения о пропаже Ольги Санниковой 1975 года рождения. Она проживает в столице непризнанной республики городе Степанакерте. Поисковые работы ведутся вдоль реки Каркар, где пропала россиянка.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. Подписанное в 1994-м перемирие неоднократно нарушалось.

Последнее обострение вспыхнуло в сентябре 2020 года. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий. В регион вошли российские миротворцы.