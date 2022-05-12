АЦБК предложил ввести норматив трехчасовой доступности для арендаторов леса

АЦБК предложил ввести на госуровне норматив трехчасовой доступности для арендаторов леса

Все арендованные лесные участки Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) полностью готовы к пожароопасному сезону-2022. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В соответствии с установленными требованиями компанией созданы пункты хранения противопожарного инвентаря и необходимый неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов. Кроме того, на территории комбината в городе Новодвинске Архангельской области были сформированы пожарные подразделения из профессиональных огнеборцев, прошедших обучение по программе подготовки руководителей тушения лесных пожаров.

Архангельский ЦБК предлагает ряд предложений по совершенствованию нормативной базы подготовки к тушению лесных пожаров. В частности, гармонизовать требования приказа Минприроды России №161 приложение №2 договора аренды лесного участка и пункта проекта освоения лесов, касающегося заготовки древесины, в части расчета нормативов, исходя из категорий лесных земель.

Во-вторых, у крупных арендаторов лесных участков, где площади превышают 500 тысяч гектаров, должна быть рассмотрена возможность так называемого введения норматива трехчасовой доступности: размещать пункты сосредоточения пожарного инвентаря так, чтобы они покрывали потребности нескольких договоров аренды и, при этом, обеспечивали оперативность тушения лесного пожара.

В-третьих, расширить действующую редакцию приказа Минприроды России № 161 в части техники, которую можно было бы использовать при обеспечении подготовки к пожароопасному сезону.

«Разумная достаточность, тщательно продуманная логистика по доставке противопожарного инвентаря непосредственно к очагам пожара может обеспечить оперативность в тушении лесных пожаров, — подчеркнули на АЦБК. — Одновременно, это позволит снизить нагрузку на арендаторов лесных участков в части направления средств на тяжелую технику, которая сейчас чрезвычайно дорогостоящая».

