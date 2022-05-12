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Россияне захотели отдохнуть в одной стране без санкционных проблем

TourDom: 53 процента россиян мечтают отправиться в путешествие в Оман

Фото: Pixabay

Отечественные путешественники массово захотели отдохнуть в Омане из-за отсутствия санкционных проблем. Об этом стало известно из исследования, которое провел информационный портал TourDom.

Согласно данным, отправиться в путешествие в популярную арабскую страну мечтают более половины россиян (53 процента). При этом отмечается, что респонденты при выборе данного ответа указывали на то, что самым большим препятствием при выборе данного направления является высокая стоимость поездки.

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«Хорошая и красивая страна! Настоящая Аравия! Прекрасные отели и обслуживание! Но цены дороже, чем в ОАЭ… Наши туристы не готовы к таким тратам», — призналась одна из участниц опроса. Стоимость проживания в пятизвездочном отеле в Маскате, столице Омана, начинается от 300 долларов (20,2 тысячи рублей) в сутки с питанием на базе завтраков. В Салале можно найти гостиницы дешевле — от 140 долларов за день (9,4 тысячи рублей).

По словам специалистов туррынка, отдыхающим выгоднее снять апартаменты и питаться в кафе. Например, аренда квартиры в Маскате обойдется от трех тысяч рублей в день, а пообедать в местных заведениях общественного питания можно за 400-600 рублей с человека.

Ранее сообщалось, что россияне впервые заинтересовались отдыхом в небольшой стране Ближнего Востока. Бахрейн впервые вошел в число самых популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов.

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Валентина Процкова
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