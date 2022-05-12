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Мать певца Прохора Шаляпина осудили на условный срок за взятки

В Волгограде условно осудили мать певца Прохора Шаляпина за взятки и подлог

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор сестре-хозяйке больницы № 12 Елене Колесниковой за получение взяток от осужденных к обязательным работам и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденная женщина является матерью певца Прохора Шаляпина, уточняет ТАСС. Она признана виновной в мелком взяточничестве, служебном подлоге, получении взяток. Колесниковой назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно.

Работая на должности сестры-хозяйки в больнице, она получала деньги от осужденных, проставляя им рабочие часы в табеле без фактической отработки. Колесникова не сообщала уголовно-исполнительной инспекции об их прогулах и нарушениях трудовой дисциплины.

Певец заявлял о фальсификации уголовного дела против его матери.

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Любовь Ширижик
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