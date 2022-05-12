Российский дизайнер назвала идеальный костюм для выпускного

Дизайнер Елизавета Перепеч назвала черный классический костюм идеальным для выпускного

Российский дизайнер Елизавета Перепеч объяснила, как выбрать образ для выпускного вечера в 2022 году. Комментарий эксперта приводит издание KP.RU.

Специалистка отметила, что идеальным нарядом для юношей станет классический костюм, который соответствует параметрам фигуры владельца. Кроме того, по словам Перепеч, внимание следует обратить не только на фасон изделия, но и на его цвет. Универсальными она назвала предметы гардероба из черной и темно-синей ткани.

В то же время некоторые тона эксперт считает неуместными для праздничного мероприятия по случаю окончания школы. «Постарайтесь не выбирать какие-то цвета типа белого, не надо. Сейчас чем минималистичнее, тем лучше», — объяснила дизайнер. При этом составленный образ следует дополнить классическими туфлями, заключила собеседница издания.

В апреле российская стилистка и психолог Лана Волохова дала советы по выбору платья на выпускной вечер. Она порекомендовала приобрести удобный наряд, который не будет сковывать движения во время танцев. По этой причине вместо дорогого платья в пол лучше выбрать комфортную в носке одежду. «Выпускное платье нужно выбирать как спортивную экипировку: присесть, прилечь и пошевелить всеми конечностями», — объяснила она.