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Правоохранители заинтересовались жалобой комбата ДНР на поборы гаишников

СКР и МВД проверят жалобу комбата ДНР на поборы ростовских гаишников за проезд техники

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) проведет проверку по сообщениям в социальных сетях и СМИ о вымогательстве и получении взятки сотрудниками ГИБДД во время службы на пункте контроля у поселка Самбек Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее командир батальона «Восток» и бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале о том, что сотрудники ГИБДД в Ростовской области потребовали у него 5000 рублей за проезд авто, на котором он вез технику участникам спецоперации на Украине.

Жалобой комбата на действия гаишников также заинтересовались в МВД. Назначена служебная проверка, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Сообщения о поборах полицейских проверит подразделение собственной безопасности. В случае подтверждения этой информации сотрудники ГИБДД понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы.

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Любовь Ширижик
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