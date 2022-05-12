Бывшего начальника СИЗО осудят за коррупцию в Костромской области

Бывшего начальника костромского СИЗО осудят за привлечение подчиненных к ремонту квартиры

Бывшего начальника костромского СИЗО осудят за коррупцию, отъем имущества подчиненных и привлечение их к ремонту квартиры. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 12 мая, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Костромской области.

По данным ведомства, речь идет о бывшем начальнике ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН по Костромской области». В отношении него завершено расследование уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий», «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Мелкое взяточничество» УК РФ.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год фигурант незаконно привлекал в рабочее время подчиненных к ремонту собственной квартиры, расположенной в городе Галиче. Сотрудники получили за эти работы 444 тысячи рублей; выплаты были оформлены как заработная плата.

Также обвиняемый выписывал подчиненным премии, часть которых они были вынуждены отдавать ему. А от одного из подчиненных фигурант получил мелкую взятку за то, чтобы не привлекать его к дисциплинарной ответственности по поступившему материалу проверки об административном правонарушении. Кроме этого, начальник СИЗО присвоил себе различное имущество, принадлежавшее вверенному учреждению, на сумму 65 тысяч рублей. По всем восьми преступным эпизодам общий ущерб составил 1,6 миллиона рублей, а потерпевшими по делу признаны 15 сотрудников ФСИН.

В расследовании дела принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН России.