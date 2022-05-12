Более миллиона клиентов Сбера сэкономили со СберСпасибо при покупке электроники

Более миллиона участников сэкономили при покупках с помощью бонусов от СберСпасибо

За первый квартал 2022 года количество заказов с бонусами от СберСпасибо в категории покупок «Электроника и бытовая техника» на СберМегаМаркете увеличилось в 6 раз по сравнению с общим объемом в 2021 году. Более 1 миллиона участников сэкономили при покупках с помощью бонусов от СберСпасибо, говорится в исследовании.

Аналитики программы лояльности СберСпасибо и СберМегаМаркет выяснили, какие финансовые привычки остались неизменными с 2021 года, и какие товары были наиболее востребованы у россиян в 2022 году.

На маркетплейсе СберМегаМаркет количество заказов в категории электроника и бытовая техника в первом квартале 2022 года увеличилось в 6,7 раза (или на 570 процентов) по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. 42,7 процента заказов на маркетплейсе в категории были совершены с применением бонусов от СберСпасибо. При этом, СберМегаМаркет занимает самую большую долю по списаниям бонусов программы лояльности в этой же категории. С 1 января по 31 марта 2022 года объем списаний бонусов на товары электроники и бытовой техники на маркетплейсе вырос почти в шесть раз по сравнению с общим объемом в 2021 году.

Клиенты СберМегаМаркета стали значительно чаще обменивать бонусы от СберСпасибо на скидки, в том числе в рамках промопредложений и акций. Суммарно на покупки в СберМегаМаркете участники программы лояльности списали в первом квартале 2022 года уже 1,1 миллиарда бонусов в категории «Электроника и бытовая техника». Активнее всего совершали покупки с бонусами жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

Всего на СберМегаМаркете в 2022 году бонусами при покупках в категории воспользовалось 1,1 миллиона клиентов. А среднемесячная доля списывающих бонусы клиентов СберСпасибо на покупки у всех партнеров в категории «Электроника и бытовая техника» за 2022 год — 53 процента, в то время как в 2021 году — 23 процента, а в 2020 году — 8 процентов. Аналитики программы лояльности СберСпасибо отметили, что клиенты также стали активнее переводить бонусы близким, обменивая их на совместные крупные покупки.

«В программе лояльности СберСпасибо участвует 60 миллионов россиян, и с начала 2022 года к нам подключилось уже 2,8 миллиона новых клиентов.

За период январь-март наши участники обменяли на скидки в разных категориях почти в 10 раз больше бонусов, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Я считаю, что в этом плане нас здорово ʺзакалила" пандемия: мы все начали осознаннее относиться к тратам, научились грамотнее фильтровать поток информации и выделять действительно выгодные предложения. В том числе с помощью программы лояльности», — отметил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

Чаще всего с бонусами от СберСпасибо на СберМегаМаркете в категории «Электроника и бытовая техника» покупали мелкую технику для кухни (17,15 процента от общего количества заказов с применением бонусов), мобильные телефоны и аксессуары (14,11 процента); товары для красоты и здоровья (13,52 процента); компьютеры и комплектующие (10,42 процента); наушники и аксессуары (9,07 процента); технику для дома (9,03 процента), а также телевизоры и аксессуары, умные часы и браслеты, климатическую технику и другое.

Среди кухонной техники выделяются погружные блендеры, микроволновые печи и миксеры. В сегменте аксессуаров для мобильных гаджетов популярность не теряют зарядные устройства, внешние аккумуляторы и карты памяти. Среди электроники для красоты и здоровья лидируют электрические зубные щётки, напольные весы и электробритвы. Для компьютеров преимущественно покупают комплектующие и аксессуары. А роботы-пылесосы и утюги — топовые товары в категории техники для дома.

«СберМегаМаркет постоянно работает над улучшением качества сервиса и расширением его ассортимента, а возможность обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку до 99 процентов стоимости покупки, когда один бонус равен одному рублю, — несомненный плюс покупок через нашу площадку, — говорит Тимур Сулейманов, руководитель бизнес-группы «Бытовая техника и электроника» СберМегаМаркета. — Сейчас практически каждый третий заказ на маркетплейсе покупатели совершают с использованием бонусов от СберСпасибо, и мы видим, как растет популярность этой опции, особенно в сегменте бытовой техники и электроники. Потребители все чаще обращают внимание на рациональные покупки и ищут наиболее выгодные предложения, позволяющие экономить средства, в том числе благодаря эффективным программам лояльности».

