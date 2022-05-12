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Названа цель поднятия в воздух самолетов Судного дня США

Военный эксперт Дандыкин объяснил поднятие США в воздух самолетов Судного дня учениями

Фото: Tom Brenner / Reuters

США могли поднять самолеты Судного дня в воздух в рамках учений и ради устрашения, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. О задачах таких бортов и цели поднятия их в воздух специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«У американцев много чего такого есть, и они это показывают для устрашения. У них сейчас такая военная паранойя идет. Поэтому они их подняли, я думаю, для имиджа, показать, что они крутые», — предположил эксперт.

Для чего нужны самолеты Судного дня

На борту самолетов Судного дня располагаются центры управления с соответствующей аппаратурой, чтобы верховный главнокомандующий и начальник генеральных штабов могли управлять боевыми действиями с воздуха, рассказал Дандыкин.

Такие судна могут очень долго находиться в воздухе, и предусмотрены на случай непредвиденных обстоятельств, а именно уничтожение на земле важной военной инфраструктуры. Также эксперт отметил, что они являются очень дорогостоящими. Их стоимость может достигать несколько сотен миллионов долларов.

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Он также обратил внимание, что на самолетах Судного дня предусмотрена особенная система защиты. «Там есть система противоракетной обороны, и эти самолеты охраняет авиация, то есть у них есть определенное сопровождение и свои средства защиты», — объяснил специалист. Тем не менее, если сопровождающие самолеты позволят подлететь снаряду или ракете к такому самолету, он не застрахован от повреждения и крушения, убежден эксперт.

«Такие самолеты на базе широкофюзеляжного самолета ИЛ-96 есть и у нас. У нас есть тоже и под водой оружие Судного дня — подводный "Посейдон", который может долго-долго идти и найти свою добычу», — подчеркнул он.

Ранее США одновременно подняли в воздух не менее шести так называемых самолетов Судного дня Boeing E-4B, сообщил портал Авиа.про. Параллельно с этим, активизировали полеты стратегические бомбардировщики B-52 Военно-воздушных сил США.

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Екатерина Смирная
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