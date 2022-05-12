Названа цель поднятия в воздух самолетов Судного дня США

Военный эксперт Дандыкин объяснил поднятие США в воздух самолетов Судного дня учениями

США могли поднять самолеты Судного дня в воздух в рамках учений и ради устрашения, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. О задачах таких бортов и цели поднятия их в воздух специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«У американцев много чего такого есть, и они это показывают для устрашения. У них сейчас такая военная паранойя идет. Поэтому они их подняли, я думаю, для имиджа, показать, что они крутые», — предположил эксперт.

Для чего нужны самолеты Судного дня

На борту самолетов Судного дня располагаются центры управления с соответствующей аппаратурой, чтобы верховный главнокомандующий и начальник генеральных штабов могли управлять боевыми действиями с воздуха, рассказал Дандыкин.

Такие судна могут очень долго находиться в воздухе, и предусмотрены на случай непредвиденных обстоятельств, а именно уничтожение на земле важной военной инфраструктуры. Также эксперт отметил, что они являются очень дорогостоящими. Их стоимость может достигать несколько сотен миллионов долларов.

Он также обратил внимание, что на самолетах Судного дня предусмотрена особенная система защиты. «Там есть система противоракетной обороны, и эти самолеты охраняет авиация, то есть у них есть определенное сопровождение и свои средства защиты», — объяснил специалист. Тем не менее, если сопровождающие самолеты позволят подлететь снаряду или ракете к такому самолету, он не застрахован от повреждения и крушения, убежден эксперт.

«Такие самолеты на базе широкофюзеляжного самолета ИЛ-96 есть и у нас. У нас есть тоже и под водой оружие Судного дня — подводный "Посейдон", который может долго-долго идти и найти свою добычу», — подчеркнул он.

Ранее США одновременно подняли в воздух не менее шести так называемых самолетов Судного дня Boeing E-4B, сообщил портал Авиа.про. Параллельно с этим, активизировали полеты стратегические бомбардировщики B-52 Военно-воздушных сил США.

