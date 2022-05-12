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Не знавшая о беременности 18-летняя официантка внезапно родила после смены

The Sun: в Англии не знавшая о беременности официантка неожиданно родила дочь

Фото: Ketut Subiyanto / Pexels

Жительница английского города Базилдон, графство Эссекс, не знала о беременности и внезапно родила дочь после работы. Ее историю публикует The Sun.

В мае 2019 года Джоди-Мари Эш, которой тогда было 18 лет, работала официанткой и не планировала становиться матерью. Британка курила, выпивала и принимала противозачаточные таблетки. Правда, как признается Эш, иногда она про них забывала.

К концу одной из восьмичасовых смен официантка почувствовала сильную боль в животе и спине и была срочно доставлена в больницу. В дороге врачи неожиданно выяснили, что Эш рожает, и уже через час на свет появилась девочка, которую она назвала Скайлой. По словам британки, она не чувствовала, что беременна: у нее не появилось живота, и она несколько раз делала тесты на беременность, которые показывали отрицательный результат.

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Родные Эш и отца ее ребенка помогают молодым родителям воспитывать дочь. Теперь мать Скайлы каждые три месяца делает тест на беременность, чтобы больше не попадать в подобные ситуации.

Ранее пользовательница TikTok @followjordannnnn рассказала, как не заметила беременность и внезапно родила дочь. В качестве оправдания она продемонстрировала свои фотографии во время беременности, на которых ее внешний вид ничем не отличается от обычного.

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Евгения Черкасова
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