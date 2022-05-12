Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на российского ученого

В Якутии двоих подозреваемых задержали за нападение с ножом на 70-летнего ученого

В Якутии сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали двоих подозреваемых после нападения на 70-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, 38-летний мужчина и его 43-летний товарищ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотели на машине проехать через территорию, въезд на которую был прегражден шлагбаумом. Хозяин участка не позволил им это сделать, после чего между ними произошел конфликт, во время которого один из фигурантов ударил пожилого мужчину ножом.

После этого потерпевшего доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации с ножевым ранением грудной клетки. Как пишет KP.RU, пострадавший — Анатолий Чомчоев. В последние годы он занимался разработкой модели атомного генератора, который, по его словам, необходим для экономии энергии в Арктике.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На месте происшествия стражи порядка изъяли три гильзы от травматического пистолета, пять гильз от охотничьего ружья, а также нож кустарного производства. Кто и при каких обстоятельствах стрелял из этого оружия, выяснят следователи.

