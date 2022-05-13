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Блогерша показала лицо после неудачного татуажа и удивила подписчиков

The Sun: блогерша Кристал Вейнсток осталась с неестественно большими бровями после татуажа

Фото: @thisismeandmystory

Блогерша Кристал Вейнсток сделала татуаж бровей в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Жительница Гавайев записалась на популярную услугу микроблейдинга. Данная техника коррекции бровей подразумевает введение в верхние слои кожи пигмента с помощью специального инструмента с тонким лезвием на конце.

Женщина осталась недовольна получившимся результатом. После процедуры она показала лицо, запечатлев себя на камеру, и разместила фото в сети, чтобы предостеречь подписчиков от неумелого мастера. На соответствующих кадрах брови девушки выглядели слишком большими и неестественно широкими, а имитирующие волоски линии выступали за контуры.

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Вейнсток предъявила претензию мастеру перманентного макияжа, однако она стала обвинять в случившемся клиентку. «Она сказала, что у меня специфический тип кожи. Кроме того, она похвалилась планами открыть собственную академию татуажа», — сообщила юзерша.

Известно, что за процедуру блогерше пришлось отдать 440 долларов (приблизительно 28,7 тысячи рублей), при этом салон отказался от каких-либо компенсаций.

Размещенный отзыв возмутил подписчиков, и они принялись высказываться в комментариях. «Мне очень жаль, что так получилось. Хорошо, что ты нашла смелость поделиться, люди должны знать», «Когда я увидела ваше фото, я не поверила! Как можно было такое сделать?», «Может она была пьяна во время процедуры?» — писали пользователи сети.

В апреле блогерша Шайлер Картер осталась с обожженными губами после неудачного перманентного макияжа. После процедуры девушка заметила отек, который стремительно увеличивался. В результате воспаление создало помехи мимике. Кроме того, кожа губ была сухой и шелушилась. Симптомы, по словам юзерши, походили на признаки сильного солнечного ожога.

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Карина Черных
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