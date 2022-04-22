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Блогерша сделала татуаж и осталась с обожженными губами

The Sun: блогерша Шайлер Картер осталась с обожженными губами после неудачной процедуры

Кадр: @hot_mess_mama_21

Блогерша Шайлер Картер осталась с обожженными губами после неудачного перманентного макияжа. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом hot_mess_mama_21 сделала татуаж контура и кожи губ розовым пигментом. После процедуры девушка заметила отек, который стремительно увеличивался, создавал асимметрию на лице и мешал ее мимике. На второй день Картер отметила легкое шелушение и ощущение сухости, от которого она попыталась избавиться с помощью вазелина.

По словам блогерши, о том, как протекает реабилитационный период, мастер ее не предупредила. «Ощущение, что я осталась с обожженными солнцем губами», — добавила она.

Последствия проделанной манипуляции пользовательница сети запечатлела на камеру и разместила в TikTok. На пятый день после процедуры состояние губ нормализовалось. «Даже не верится, что они были такими огромными», — призналась Картер.

Ранее в апреле блогерша Шейла Флорес Перез сделала инъекцию небольшой дозы филлера и осталась с опухшими губами фиолетового цвета. Девушка была обеспокоена сильным воспалением и синяками, оставшимися после манипуляции. Юзерша призналась, что хотела обратиться в отделение неотложной помощи. Подписчики заподозрили, что автор ролика попала к непрофессиональному косметологу.

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Карина Черных
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