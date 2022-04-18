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Блогерша осталась с фиолетовыми губами после увеличения и показала лицо

The Sun: блогерша Шейла Перез сделала инъекцию филлера и осталась с фиолетовыми губами

Кадр: видео @sheylaflorespty

Блогерша Шейла Флорес Перез сделала инъекцию небольшой дозой филлера и осталась с опухшими губами фиолетового цвета. Соответствующим роликом в TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом sheylaflorespty увеличила губы у косметолога с помощью одного миллилитра гиалуроновой кислоты. После процедуры девушка заметила отек, который стремительно увеличивался. Кроме того, кожа ее губ приобрела фиолетовый оттенок из-за синяков.

Автор публикации показала лицо на видео и рассказала, что воспаление не проходило на протяжении нескольких недель. «В первые дни я была серьезно обеспокоена. Я даже хотела обратиться в отделение неотложной помощи», — признается Перез.

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Видео стало вирусным и набрало более 966 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись комментировать увиденное. «Выглядит устрашающе!», «Видимо, ты выбрала непрофессионального косметолога. Отек обычно есть, но не такой большой», «Это ненормально», «Не переживай, все пройдет», — писали юзеры.

Блогерша подчеркнула, что ее кожа крайне чувствительна к препаратам и, опираясь на свой опыт, призвала подписчиков не употреблять препараты для разжижения крови, а также кофеин и табачные изделия за 72 часа до процедуры.

Ранее в апреле блогерша Тейлор-Джой ослушалась косметолога и выпила алкоголь сразу после увеличения губ. Известно, что употребление спиртного после вмешательства грозит отеками. Так, губы девушки сильно распухли, и она получила болезненные ощущения. Подписчиков возмутила халатность автора ролика.

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Карина Черных
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