Блогерша выпила алкоголь после увеличения губ и пожалела об этом

Mirror: блогерша Тейлор-Джей выпила спиртное после увеличения губ и получила сильные отеки

Блогерша Тейлор-Джей выпила алкоголь после увеличения губ и пожалела о своем поступке. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция Mirror.

Известно, что в течение 24 часов после инъекций филлеров употребление спиртного грозит сильными отеками. Британка с никнеймом taylor.jay04x не последовала рекомендации косметолога после процедуры. В результате выпивка спровоцировала воспалительный процесс на ее лице: губы девушки распухли и она получила болезненные ощущения.

Поведение Тейлор-Джей, о котором она рассказала в своем видео, возмутило ее подписчиков. Юзеры принялись интересоваться в комментариях, почему она не приняла во внимание совет специалиста. «Не думала, что такое может произойти», — отвечала автор поста. Героиня материала также призналась, что увеличивала губы во второй раз, и сообщила, что впредь не будет нарушать предписания врачей.

Ранее в апреле TikTok-блогерша Мария сделала контурную пластику и осталась с внешностью птицы из игры Flappy Bird. После процедуры увеличения губы девушки распухли и значительно увеличились в размере. Юзерша сообщила, что заплатила за манипуляцию 650 долларов (приблизительно 50,2 тысячи рублей). Ролик стал вирусным, и другие пользователи поддержали автора в комментариях.

