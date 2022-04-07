Девушка увеличила губы и осталась с внешностью птицы из игры Flappy Bird

TikTok-блогерша Мария показала распухшие после инъекций гиалуроновой кислоты губы

Девушка увеличила губы и поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Мария с никнеймом giiimarieee1 объяснила, что решила «улучшить» свою внешность и ввела инъекции гиалуроновой кислоты у косметолога. В ролике видно, что после процедуры ее губы распухли и значительно увеличились в размере.

На размещенных кадрах героиня материала иронично сравнила себя с персонажем из игры для мобильных устройств. «Я заплатила 650 долларов (50,2 тысячи рублей), чтобы остаться с внешностью птицы из Flappy Bird», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал 472,4 тысячи просмотров.

Пользователи сети поддержали Марию в комментариях к публикации. «Приложи к губам лед! Это лишь отек, он скоро спадет», «Не переживай, у меня после первых инъекций была такая же реакция. Это скоро закончится», «Скоро губы заживут, не напрягай их слишком сильно, все будет хорошо!», «Милая, я тебя прекрасно понимаю, не волнуйся!», «Выпей лекарство против аллергии, мне это всегда помогает справиться с отеком», — советовали юзеры.

Ранее в апреле девушка нарастила ресницы и осталась с внешностью «боксера после поединка». Британка Джессика Шеннон рассказала, что хотела улучшить внешность накануне праздника, поэтому нарастила ресницы за 45 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей). Однако, по словам девушки, впоследствии после посещения мастера у нее развилась серьезная аллергическая реакция.