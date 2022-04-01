Девушка нарастила ресницы и осталась с внешностью «боксера после поединка»

The Sun: англичанка неудачно нарастила ресницы и получила сильную аллергическую реакцию

Англичанка сделала бьюти-процедуру накануне дня рождения и осталась с лицом «боксера после поединка». Соответствующую историю приводит издание The Sun.

Британка Джессика Шеннон рассказала, что хотела улучшить внешность накануне праздника, поэтому нарастила ресницы за 45 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей). Однако, по словам девушки, впоследствии после посещения мастера у нее развилась серьезная аллергическая реакция.

«Во время вечеринки мой левый глаз немного налился кровью, но он не болел и не чесался. На следующее утро я проснулась и выглядела так, словно провела десять раундов с Майком Тайсоном», — пожаловалась героиня материала. Отмечается, что веки девушки отекли и начали чесаться. Кроме того, у нее слиплись ресницы, а глаза постоянно слезились.

Тогда Шеннон посетила аптеку, где ей порекомендовали использовать глазные капли и антигистаминные препараты. Однако англичанка призналась, что указанное лечение ей не помогло. «Дошло до того, что я буквально ничего не могла видеть. (...) Словно пленка была на глазах. Я очень испугалась», — объяснила девушка.

Через несколько дней ей пришлось обратиться в больницу, где у пациентки диагностировали повреждение роговицы и прописали мазь с антибиотиками. Кроме того, впоследствии ей бесплатно удалили наращенные ресницы, на что потребовалось полтора часа.

Ранее в марте клиентка парикмахерской Эмили Кокс решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». Так, мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой.