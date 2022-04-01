Девушка сделала стрижку в салоне и осталась с внешностью персонажа из «Шрека»

Девушка решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма

Клиентка парикмахерской Эмили Кокс решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала, как выглядела до посещения салона красоты. Она позировала в машине, показывая окрашенные в светлый оттенок волосы длиной ниже плеч, уложенные в прическу с прямым пробором. «Итак, ребята, сегодня я собираюсь подстричься. Думаю, это будет гладкий боб с челкой. Посмотрите, когда вернусь», — обратилась Кокс к подписчикам.

Во второй части ролика девушка показала результат работы парикмахера. Так, мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой. При этом Кокс не смогла сдержать смеха, глядя на свою новую внешность, которую в подписи к видео сравнила с внешностью персонажа мультфильма «Шрек» Лорда Фаркуада.

Другие пользователи поддержали девушку в комментариях под постом, отметив, что ее парикмахер заслуживает наказания. «Тебя стригли ножом и вилкой?», «Тот, кто сделал это с тобой, заслуживает тюремного заключения», «Человек, который подстриг тебя, думал, что это выглядит хорошо? Я бы пожаловалась! Конечно, так волосы не вернуть, но можно обезопасить других клиентов», — негодовали они.

Отмечается, что в следующем видео Кокс призналась, что ей пришлось побриться налысо из-за неудачной стрижки.

Ранее в марте блогерша Кейт Рорисон рассказала, что позволила мужу постричь себя дома, и показала подписчикам испорченную прическу. На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала результат «преображения», которое, по ее словам, стало самой большой ошибкой в ее жизни. Она предстала перед камерой с короткими волосами, прикрывающими затылок, и неровной широкой челкой, доходящей до середины лба.