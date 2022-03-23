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Жена позволила мужу постричь себя ради экономии и показала испорченную прическу

Блогер попросила мужа постричь ее ради экономии и показала испорченную прическу в сети

Кадр: @kate_rorison

Блогерша Кейт Рорисон позволила мужу постричь себя дома и показала подписчикам испорченную прическу. На TikTok-видео женщины обратило внимание издание The Sun.

Рорисон решила не посещать парикмахерскую во время пандемии коронавируса ради экономии средств и попросила мужа скорректировать ее стрижку. Муж согласился, однако его работа разочаровала жену.

На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала результат преображения, которое, по ее словам, стало самой большой ошибкой в ее жизни. Она предстала перед камерой с короткими волосами, прикрывающими затылок, и неровной широкой челкой, доходящей до середины лба.

«Я улыбаюсь на фотографии, но вскоре после этого разыгралась драма. (...) Думаю, в тот день муж злился на меня», — пояснила Рорисон, отметив, что спустя некоторое время смогла отнестись к произошедшему с юмором.

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Ролик героини материала за сутки набрал около 50 тысяч просмотров. Пользователи соцсети поддержали блогершу и пошутили над ее отношениями с супругом. «Как вы поживаете после развода?», «Он случайно не слепой?», «Причина побрить голову хотя бы раз в жизни», «Очень весело. Надеюсь, ты обеспечила ему невкусные обеды на целый год», — комментировали они.

Ранее в марте визажист и блогер Лорин Элизабет пожаловалась, что ее волосы стали «отваливаться клочьями» после профессионального окрашивания в салоне красоты. На следующий день после процедуры клиентка парикмахерской помыла голову дома и обнаружила, что волосы испорчены: они сильно потускнели и стали сухими и ломкими, а некоторые пряди вновь обрели черный цвет.

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Алина Гостева
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