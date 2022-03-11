Девушка помыла голову после окрашивания в салоне и обнаружила ошибку мастера

Блогерша окрасила волосы в салоне и обнаружила испорченные пряди после мытья головы

Визажист и блогер Лорин Элизабет (Lauryn Elizabeth) пожаловалась в TikTok, что ее волосы стали «отваливаться клочьями» после профессионального окрашивания в салоне красоты. На историю девушки обратило внимание издание The Sun.

По словам героини ролика, некоторое время назад она решила покрасить волосы и предпочла черному цвету, который носила, огненно-рыжий оттенок. На размещенных кадрах визажист показала, как выглядела по завершении процедуры. Девушка позировала с аккуратно уложенными локонами насыщенного ровного цвета. При этом она отметила, что сначала была довольна результатом.

На следующий день клиентка парикмахерской помыла голову дома и обнаружила, что ее волосы испорчены. Она заметила, что они сильно потускнели и стали сухими и ломкими. К тому же некоторые пряди вновь обрели черный цвет. Элизабет продемонстрировала поврежденные локоны на камеру, указав на ошибку мастера, которая, по словам девушки, отказалась признавать вину.

«Вся моя голова в ужасных полосах и пятнах. Я связалась с мастером, но она отказывается нести ответственность за то, что сделала с моими волосами. (...) Она не предупредила меня о рисках. Сказала, что даже с таким цветом, как у меня, процедура пройдет легко», — описала проблему клиентка.

Видео набрало 616 тысяч просмотров. Многие пользователи поддержали героиню ролика, отметив, что мастер должна была проконсультировать ее насчет возможных сложностей. «На фото сразу после окрашивания вы выглядели очень красиво. Жаль, что так случилось», «Мастера всегда завивают волосы, чтобы скрыть ошибки, поэтому я отказываюсь от этой процедуры», «Внимательно проверьте, как выглядят ваши волосы, прежде чем сделать завивку. Кудри могут спрятать многие проблемы», «Некоторые здесь ссылаются на то, что у вас были черные волосы, но это обязанность парикмахера — предупредить о рисках», — прокомментировали юзеры.

В феврале стало известно о блогере Пейдж Райан (Paige Rhean), которая решила сменить имидж и также осталась с испорченной прической. Девушка отправилась к парикмахеру, чтобы сделать многослойную стрижку, оставив при этом нетронутой длину волос, которые достигали поясницы. Однако после процедуры она назвала работу мастера недобросовестной, поскольку срез на волосах получился кривым.