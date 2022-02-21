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Девушка решила сменить имидж и показала испорченную мастером стрижку

Блогерша Пейдж Райан отправилась в салон красоты и осталась с кривой стрижкой

Фото: @paigerhean

Американка отправилась в салон красоты за многослойной стрижкой и осталась с испорченной прической. Ролик на эту тему появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Пейдж Райан (Paige Rhean) призналась, что последовала советам родственников и решила сменить имидж у профессионального мастера. Тогда девушка отправилась к парикмахеру, чтобы сделать многослойную стрижку, оставив при этом нетронутой длину волос, которые достигали поясницы.

По словам блогерши, она осталась недовольна посещением стилиста, которая недобросовестно выполнила свою работу, из-за чего срез на волосах получился кривым. «Я сходила в салон красоты всего один раз, и вот что случилось», — показала юзерша волосы в посте, который стал вирусным и набрал 158 тысяч просмотров.

Зрители поддержали Райан в комментариях под опубликованным видео. «Вот почему я не хожу в салоны красоты», «Не волнуйся, волосы отрастут», «Я просто в шоке», «Я бы вернулась и высказала все парикмахеру», «Поэтому я всегда отказываюсь от многослойных стрижек», — высказывались они.

Ранее в сентябре парикмахерскую оштрафовали на 19,7 миллиона рублей за неудачную стрижку. Девушка, имя которой не указано, решила стать моделью для отработки мастера в парикмахерской. Она дала сотруднику салона инструкции о том, какую длину локонов готова состричь, однако парикмахер подстриг ее вопреки данным рекомендациям и сделал короткую стрижку, оставив лишь 10 сантиметров волос.

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Майя Пономаренко
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