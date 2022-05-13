Аналитик объяснил резкое падение курса евро

Аналитик Тузов объяснил падение курса евро снижением спроса на валюту

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов объяснил резкое падение курса евро в беседе с агентством «Прайм».

По словам аналитика, на данный момент есть несколько причин для снижения курса европейской валюты. Так, импорт из стран Евросоюза снизился на 55 процентов, соответственно упал и естественный внутренний спрос на евро. Кроме того, на курс влияет переход на оплату за газ в рублях, а также то, что он отрезан от международной ликвидности и острее реагирует на изменение баланса спроса и предложения.

Как объяснил Тузов, трейдеры продают евро, понимая, что давление на валюту будет только возрастать. «А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объем продаж в евро», — констатировал он.

Тузов добавил, что Минфин и Центробанк вынуждены сдерживать падение курса на внутреннем рынке, чтобы не обрушить доходы экспортеров. «В выигрыше только европейские корпорации, которые хотят уйти с российского рынка», — пояснил он. По его словам, компании продают свои активы за рубли и покупают подешевевший евро, таким образом получая доход на свои вложения в Россию.