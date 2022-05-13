Япония запретила экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию

Япония запретила экспорт в Россию 14 товаров и технологий, в том числе 3D-принтеров

Власти Японии расширили список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Согласно заявлению ведомства, в обновленный перечь попали 14 новых наименований, связанных с высокотехнологичным оборудованием. Так, Япония запретила экспортировать в Россию 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры и другие товары. Отмечается, что запрет вступит в силу 20 мая.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России. В японский санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое Ракетное Вооружение».

