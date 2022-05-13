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Белоруссия назвала последствия ограничения участия России в мировой политике

Глава МИД Белоруссии Макей: ограничение участия РФ в мировой политике осложнит переговоры
Владимир Макей

Владимир Макей. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал последствия ограничения участия России в мировой политике. Об этом сообщается на сайте МИД.

В Минске сообщили, что Макей поучаствовал в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ). Глава МИД заявил, что Белоруссия выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта на территории Украины дипломатическим путем «на основе баланса интересов».

«Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Беларуси и России в международных делах не способствуют урегулированию ситуации в Украине и осложняют ход мирного переговорного процесса», — сказано в сообщении МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал боевые действия на западе Украины. По его словам, отдельные польские политики уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны, поэтому в далекой перспективе Москве, Киеву и Минску, возможно, придется вести боевые действия за эти земли.

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Алевтина Запольская
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