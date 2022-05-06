Лукашенко предсказал боевые действия на Западной Украине

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши

Если Польша и другие европейские страны продолжат политику, направленную на постепенное «расчленение» Украины, русским, белорусам и украинцам вместе придется защищать ее рубежи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, запись его слов публикует Telegram-канал «Пул Первого».

По словам политика, отдельные польские политики уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны. Он предсказал, что в далекой перспективе Москве, Киеву и Минску, возможно, придется вести боевые действия за эти земли.

«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого (сдачи западных областей — ред. «Ленты ру») позволить не может», — заверил Лукашенко.

Ранее Польша опровергла обвинения в наличии планов присоединения Западной Украины. Власти республики сочли эти обвинения провокацией, направленной на подрыв сотрудничества между Варшавой и Киевом.