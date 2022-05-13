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Найден недорогой и эффективный способ спасения планеты

Стартап Mission Zero разработал недорогой способ улавливания выбросов из воздуха

Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

Британский стартап Mission Zero нашел недорогой и эффективный способ спасения планеты от глобального потепления. Компания разработала метод улавливания выбросов углекислого газа из воздуха, при котором удаление из атмосферы одной тонны эмиссий будет стоить не более 100 долларов, пишет Bloomberg.

Главный технический директор Mission Zero Гаэль Гобейл-Шоу пояснил, что новая технология извлекает CO2 из окружающей среды c помощью щелочных элементов, которые активно используют в фармацевтической, молочной и других отраслях промышленности. Подобный метод позволяет использовать оборудование для электродиализа, которое уже имеется на предприятиях.

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Кроме того, процесс не предполагает использования температур выше 100 градусов Цельсия — так удастся сократить расход энергии на две трети по сравнению с другими способами улавливания углекислого газа из атмосферы.

Стартап Mission Zero привлек внимание фонда Breakthrough Energy Ventures, который основал создатель компании Microsoft Билл Гейтс — его фонд наряду с другими инвесторами вложил в стартап пять миллионов долларов.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) также предложила способ снизить уровень вредных выбросов на планете без существенных затрат. Для этого человечеству нужно значительно снизить потребление ископаемого топлива, а также повысить энергоэффективность, отказаться от разрушающих экологию привычек и развить возобновляемую энергетику.

Нина Ташевская
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