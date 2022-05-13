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Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров

Daily Mail: серый лазающий полоз с двумя головами дожил до 17 лет вопреки прогнозам

Фото: Michael Dalder / Reuters

Редчайшая двухголовая змея в США поразила владельцев тем, что вопреки всем прогнозам ветеринаров дожила до 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

За эти годы особь серого лазающего полоза достигла полутораметровой длины. Эксперт по змеям Стив Аллен заявил, что знает о случае, когда змея с двумя головами дожила до 20 лет. «Тем не менее это крайне редкое явление. Я бы сказал, такое бывает в одном случае на сто миллионов», — подчеркнул он.

Натуралист Алекс Холмс рассказал о сложностях содержания такой змеи. «Обычная змея такого размера может легко съесть полноразмерную мышь. Но сросшийся позвоночник этих змей усложняет глотание любых мышей, кроме очень маленьких и молодых. Головы соревнуются друг с другом за еду, поэтому нам приходится закрывать одну из голов стаканчиком и кормить их по отдельности», — пояснил он.

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В дикой природе змея, которая, по сути, является двумя сиамскими близнецами, не смогла бы справиться с таким форматом питания. «Большинство таких близнецов не выжили бы», — подчеркнул натуралист.

Он рассказал, что двухголовая змея испытывает трудности с ориентацией в пространстве, так как головы спорят между собой о том, какое направление выбрать. В неволе такое поведение не представляет угрозы для рептилии, но если бы в дикой природе такую змею увидел голодный ястреб, енот или скунс, она стала бы легкой добычей.

Змеи рождаются с двумя головами, когда одна оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться в близнецов, но они не полностью разделяются.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка рептилий в австралийской местности Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, были крайне удивлены, когда посетитель нашел и передал им редчайшую двухголовую ящерицу. У рептилии две головы и три глаза, один из которых расположен между двумя головами и не функционирует.

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Алиса Дмитриева
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