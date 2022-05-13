Андрей Воробьев прокомментировал одобренный для Московской области транш

Андрей Воробьев прокомментировал одобренный транш на сумму более 9 миллиардов рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал одобренный для региона транш на сумму более 9 миллиардов рублей. Деньги пойдут реализацию крупного инфраструктурного проекта — реконструкцию дороги и канализационного коллектора, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области. Всего кредиты выданы 12 регионам на общую сумму около 28 миллиардов рублей.

«9,1 миллиарда рублей — крупнейший транш в этом году среди всех регионов. Спасибо правительству РФ за поддержку нашей заявки. Все мероприятия, на которые мы получили финансирование, пройдут в Ленинском городском округе — одной из крупнейших территорий, где живет почти 380 тысяч человек, — сказал Андрей Воробьев. — Из главного: мы реконструируем Каширское шоссе — там нужны дополнительные съезды и развязки. А также модернизируем канализационный коллектор – объект не очень на виду, но важен для качества коммунальных услуг и ввода новых микрорайонов».

Реконструкция Каширки пройдет на почти 5-километровом участке, с которого начинается шоссе. Здесь 6-8 полос движения, 2 транспортные развязки, 3 подземных пешеходных перехода. Пропускная способность дороги, в том числе развязки на пересечении с Володарским шоссе и А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», полностью исчерпана. Она уже не справляется с существующим потоком автомобильного и общественного транспорта, а дополнительных съездов здесь нет.

Эта дорога является вылетной магистралью из Москвы, она имеет большую социальную значимость для существующей и планируемой жилищной застройки. Тут также возводятся многофункциональные спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, пожарные депо, бизнес-центры. Рядом с реконструируемым участком Каширского шоссе находится несколько населенных пунктов — деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, села Остров, Молоково.

Реконструкция коллектора от главной канализационной насосной станции города Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг для более 122,5 тысячи жителей. Кроме того, будет создана возможность технического присоединения строящихся ЖК «Калиновка», «Тарычево», «Миниполис Дивное», «Зеленые аллеи 1-2».

Московская область имеет возможность «освоить» указанные средства в 2022-2023 годах вместо 2024-2025.

Ранее Подмосковье получило из федерального центра кредит на сумму 27,9 миллиарда рублей. С помощью этих средств строят и реконструируют 33 объекта.

«Среди них — 16 детсадов в Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах и Красногорске, 6 автодорог, в том числе — Путилковское, Пироговское, Афанасовское и Осташковское шоссе. Почти все объекты уже законтрактованы, и мы делаем все возможное, чтобы ускорить строительство и ввод», — добавил Андрей Воробьев.

