Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Умер член СПЧ Бабушкин

В возрасте 58 лет умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Умер член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева.

«Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты», — добавила она.

Как сообщает РИА Новости, в Совете также пообещали дополнительно проинформировать о времени и месте прощания.

Андрей Бабушкин родился в 1964 году в Москве. В 1991 году он возглавил столичную комиссию по делам тюрем и предупреждению правонарушений. С 1993 по 1995 год был исполнительным директором Общества попечителей пенитенциарных учреждений.

В 1996 году Бабушкин стал сооснователем Комитета за гражданские права, который он возглавил. С 2010 года правозащитник является членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в состав СПЧ вошел в 2012 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В МИД пообещали ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Нападающий «Рейнджерс» назвал российского вратаря лучшим игроком
СКР даст оценку решению властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги
Названы самые подорожавшие типы квартир в Новой Москве
В ЛНР рассказали о найденном плане выхода «Азова» на границы России
Минобороны сообщило о перехвате трех украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Минобороны России рассказало о поражении артиллерией и ракетами 500 объектов ВСУ
Три человека погибли в результате стрельбы после матча НБА
Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках
В Подмосковье автобусная остановка упала на Mercedes из-за ветра
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.