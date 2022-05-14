Умер член СПЧ Бабушкин

В возрасте 58 лет умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Умер член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева.

«Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты», — добавила она.

Как сообщает РИА Новости, в Совете также пообещали дополнительно проинформировать о времени и месте прощания.

Андрей Бабушкин родился в 1964 году в Москве. В 1991 году он возглавил столичную комиссию по делам тюрем и предупреждению правонарушений. С 1993 по 1995 год был исполнительным директором Общества попечителей пенитенциарных учреждений.

В 1996 году Бабушкин стал сооснователем Комитета за гражданские права, который он возглавил. С 2010 года правозащитник является членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в состав СПЧ вошел в 2012 году.