Рекордную инфляцию в Чехии объяснили «особыми» отношениями с Россией

Экономист Бартонь объяснил высокую инфляцию в Чехии отсутствием особых отношений с Россией

Главный экономист группы Natland Петр Бартонь в интервью Lidovky заявил, что цены на товары в Чехии растут быстрее, чем почти во всех остальных государствах Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, у Чехии отсутствуют тесные отношения с Россией, которые есть у других стран. Поэтому в Чехии сейчас зафиксирована высокая инфляция: ее показатели стали рекордными за последние 30 лет.

«Венгрия, экономические показатели которой мы используем для сравнения, поддерживает особые отношения с Россией, а значит имеет возможность закупать энергоносители по специальным ценам, что замедляет общие показатели инфляции в стране», — объяснил эксперт.

В апреле стоимость продукции в Чехии выросла на 14,2 процента — это один из худших показателей в Евросоюзе. Наиболее трудная ситуация наблюдается только в Литве (16,6 процента) и в Эстонии (19 процентов).

«Ничего подобного мы не видели вот уже 30 лет. Инфляция значительно снижает покупательную способность чешских домохозяйств и может привести к банкротству многих фирм», — заключил экономист Штепан Кршечек.

Главный экономист Creditas Петр Дуфек подчеркнул, что инфляция в Чехии обладает двумя уникальными характеристиками. По его словам, она сопровождается резким подорожанием одежды и обуви, а также жилья и продовольствия. Рост цен сложно сравнить с показателями в других странах Евросоюза, отметил Дуфек.