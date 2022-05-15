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Facebook и Instagram заблокировали для россиян песню победителей «Евровидения»

Соцсети Facebook и Instagram заблокировали для россиян песню победителей «Евровидения»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне, победившей на «Евровидении» 2022 года, украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra Stefania. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь трек нельзя добавить в сторис соцсетей. Так, при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в сторис других пользователей не из России.

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила на международном песенном конкурсе «Евровидении 2022» в ночь на 15 мая. Коллектив исполнил песню, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям. По итогам зрительского голосования Украина набрала 631 балл. Она была фаворитом конкурса и со значительным отрывом опередила Великобританию, которая заняла второе место с результатом 466 голосов.

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Марина Совина
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