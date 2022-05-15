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Джейсон Момоа извинился перед итальянцами за фото в Сикстинской капелле

Актер «Игры престолов» Джейсон Момоа извинился за фото в Сикстинской капелле

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в «Игре престолов», извинился перед итальянцами за фото в Сикстинской капелле. Об этом сообщает Just Jared.

Артист выложил в соцсетях снимок из музея и написал: «Я люблю тебя, Италия». Пользователи напомнили ему, что в Сикстинской капелле запрещено фотографироваться. Их возмутило, что звездам позволено то, что нельзя обычным посетителям. В ответ Момоа опубликовал видео с извинениями.

«Я хотел сказать, что если вы почувствовали неуважительное отношение к вашей культуре, то у меня не было такой цели. Я впервые приехал сюда, когда мне было 19 или 20 лет, чтобы увидеть Сикстинскую капеллу. Я всегда хотел и теперь могу привезти сюда своих друзей и команду. У нас была всего пара выходных, чтобы познакомиться с этими местами», — сказал он.

Актер пояснил, что во время его визита в Ватикан люди захотели сфотографироваться с ним. Он согласился и получил разрешение сделать несколько снимков. Момоа извинился перед теми, кто посчитал его поступок неуважительным, и отметил, что сделал большое пожертвование церкви.

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Марина Погосян
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