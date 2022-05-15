В Словакии проверят на экстремизм символ «Азова» на памятнике советским воинам

Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм символ «Азова» на памятнике воинам СССР

Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм действия человека, нарисовавшего памятнике советским воинам в городе Пиештяни символ украинского батальона «Азов». Об этом сообщил глава ведомства Марош Жилинка, пишет РБК.

Он назвал рисунок на памятнике воинам СССР «выражением экстремизма», а не солидарностью. Также Жилинка сравнил символ с руной «Волчий крюк», которую в ходе Второй мировой войны использовала 2-я танковая дивизия «Рейх» и голландская 34-й добровольческая пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд».

Глава ведомства выразил мнение, что использование экстремистской символики нельзя скрывать «под какой-то ложной солидарностью». «Особенно если такое действие в и без того напряженное время может нежелательно вызвать споры или усугубить ненависть», — подчеркнул Жилинка.

Об осквернении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны сообщило российское посольство в Братиславе. На памятнике нарисовали символ украинского батальона «Азов». Диппредставительство потребовало привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.