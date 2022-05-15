В Словакии проверят на экстремизм символ «Азова» на памятнике советским воинам
Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм действия человека, нарисовавшего памятнике советским воинам в городе Пиештяни символ украинского батальона «Азов». Об этом сообщил глава ведомства Марош Жилинка, пишет РБК.
Он назвал рисунок на памятнике воинам СССР «выражением экстремизма», а не солидарностью. Также Жилинка сравнил символ с руной «Волчий крюк», которую в ходе Второй мировой войны использовала 2-я танковая дивизия «Рейх» и голландская 34-й добровольческая пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд».
Глава ведомства выразил мнение, что использование экстремистской символики нельзя скрывать «под какой-то ложной солидарностью». «Особенно если такое действие в и без того напряженное время может нежелательно вызвать споры или усугубить ненависть», — подчеркнул Жилинка.
Об осквернении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны сообщило российское посольство в Братиславе. На памятнике нарисовали символ украинского батальона «Азов». Диппредставительство потребовало привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.