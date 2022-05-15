В США предупредили о риске потерять «суперсилу» из-за антироссийских санкций

WP: США рискуют потерять «суперсилу» из-за санкционной политики Байдена против России

Санкционная политика как оружие способна лишить США своей финансовой «суперсилы». Об этом предупредил обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

Он отметил, что в Китае, Индии и в Евросоюзе озабочены тем, что однажды Вашингтон решит ввести в их отношении рестрикции, подобные антироссийским. В связи с этим страны ищут способы снизить свою зависимость от американской валюты, и за 20 лет доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 72 до 59 процентов. Полностью же победить доллар можно лишь при помощи достойной альтернативы, которой пока не существует, уверен эксперт.

15 мая депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал, что доллар для США имеет скорее политическую составляющую, нежели экономическую, и объяснил, по какому принципу Вашингтон предпринимает тот или иной шаг. По его словам, виртуальность американской валюты составляет 70 процентов. Он пояснил, что одна четверть доллара — это его материальная часть, а все остальное — навязанная политическая власть США.

Ранее профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова назвала признаки схлопывания американского экономического «пузыря». Она отметила, что экономика США «сдуется» из-за потери авторитета доллара. Эксперт пояснила, что рост экономики в Соединенных Штатах был обусловлен массовым печатанием национальной валюты, которая была необходима для международных расчетов и формирования государственных резервов и займов.