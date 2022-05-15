Звезду «Как я встретил вашу маму» осудили из-за тарелки с мертвой Эми Уайнхаус

Актера Нила Патрика Харриса раскритиковали за мясную тарелку в виде мертвой Эми Уайнхаус

Американского актера Нила Патрика Харриса осудили из-за старого фото, которое всплыло в сети. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Отмечается, что снимок был сделан в 2011 году, когда звезда сериала «Как я встретил вашу маму» и его муж Дэвид Бартка отмечали Хэллоуин. На вечеринке подавалась мясная тарелка в виде мертвой певицы Эми Уайнхаус. Рядом с блюдом была карточка с надписью «Труп Эми Уайнхаус».

Тогда побывавший на вечеринке актер Джесси Тайлер Фергюсон опубликовал фотографию тарелки и написал: «Посмотрите, кто вчера вечером появился на вечеринке в честь Хэллоуина. Хорошо выглядит». Вскоре артист удалил твит, однако сейчас снимки с вечеринки опять появились в сети.

Писательница Эшли Риз раскритиковала Нила Патрика Харриса в своем Twitter-аккаунте. «Да, у Нила Патрика Харриса буквально был торт, имитирующий труп Эми Уайнхаус, на Хэллоуин вскоре после ее смерти. С тех пор я ненавижу этого человека», — написала она.

Многие пользователи поддержали Риз и возмутились, что в 2011 году никто не придал значения этой истории. В мае этого года также появился тред на сайте Reddit, в котором люди назвали поступок Нила Патрика Харриса неуместным и жестоким.

В 2011 году 27-летняя Эми Уайнхаус, обладательница шести «Грэмми», была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. За свою карьеру она выпустила два альбома и получила 20 музыкальных наград.