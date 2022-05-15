Политобозреватель назвал главную угрозу для властей США

Политобозреватель Шнайдер: повышение ставки ФРС может ввергнуть экономику США в рецессию

Повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка, может ввергнуть американскую экономику в рецессию. Об этом рассказал почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Билл Шнайдер, пишет The Hill.

По его словам, все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов в США в этом году. Тем не менее еще большей угрозой для американских властей в ближайшие годы будет рецессия, считает эксперт. Бывший ведущий политобозреватель телекомпании CNN подчеркнул, что эти две экономические проблемы взаимосвязаны.

Помимо этого, он добавил, что повышение процентной ставки ФРС — это тупой инструмент. Шнайдер объяснил, что ограничение расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Однако эта же мера может ввергнуть экономику в рецессию, отметил специалист.

Ранее профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова назвала признаки схлопывания американского экономического «пузыря». Она отметила, что экономика США «сдуется» из-за потери авторитета доллара. Эксперт пояснила, что рост экономики в Соединенных Штатах был обусловлен массовым печатанием национальной валюты, которая была необходима для международных расчетов и формирования государственных резервов и займов.

