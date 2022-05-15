Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Политобозреватель назвал главную угрозу для властей США

Политобозреватель Шнайдер: повышение ставки ФРС может ввергнуть экономику США в рецессию

Фото: Leah Millis / Reuters

Повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка, может ввергнуть американскую экономику в рецессию. Об этом рассказал почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Билл Шнайдер, пишет The Hill.

По его словам, все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов в США в этом году. Тем не менее еще большей угрозой для американских властей в ближайшие годы будет рецессия, считает эксперт. Бывший ведущий политобозреватель телекомпании CNN подчеркнул, что эти две экономические проблемы взаимосвязаны.

Помимо этого, он добавил, что повышение процентной ставки ФРС — это тупой инструмент. Шнайдер объяснил, что ограничение расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Однако эта же мера может ввергнуть экономику в рецессию, отметил специалист.

Ранее профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова назвала признаки схлопывания американского экономического «пузыря». Она отметила, что экономика США «сдуется» из-за потери авторитета доллара. Эксперт пояснила, что рост экономики в Соединенных Штатах был обусловлен массовым печатанием национальной валюты, которая была необходима для международных расчетов и формирования государственных резервов и займов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»
Вучич назвал интересной историю с поляками у оборонного предприятия в Сербии
Политобозреватель назвал главную угрозу для властей США
В Белоруссии допустили военные провокации со стороны Украины
В Белоруссии подсчитали экспортные потери из-за санкций
В сети обсудили спрятанные на пачке популярных в СССР папирос загадки
США сообщили о завершении переброски на Украину партии гаубиц М777
Семак рассказал о мотивации футболистов «Зенита» после отстранения от еврокубков
В Чехии предупредили о будущих финансовых жертвах Запада ради Украины
Великобритания заявила о поддержке вступления Швеции в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.