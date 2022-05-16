Офицеры авиации ФСБ предстанут перед судом за злоупотребления и аферу

«Ъ»: в Москве начнут судить офицеров авиации ФСБ за мошенничество и злоупотребления

Во Втором Западном окружном военном суде Москвы в закрытом режиме начинается процесс над старшими офицерами управления авиации (УА) ФСБ, которых обвиняют в аферах при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, перед судом предстанут начальник отдела материально-технического обеспечения УА ФСБ полковник Юрий Кравченко, его подчиненные подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов, а также предприниматель Вазген Бабаханян. Им вменяется особо крупно мошенничество, а чекистам — еще и злоупотребление должностными полномочиями. Все они отрицают свою вину.

По данным следствия, в 2017-2019 годах компания Бабаханяна заключила госконтракт на возведение в Воркуте разборного комплекса казармы для летчиков арктического авиаотряда. В итоге конструкция оказалась стационарной и имела множество других недостатков. Следствие оценило ущерб в 63,5 миллиона рублей, в хищении которых обвиняются фигуранты дела.

В материалах дела имеются секретные документы.