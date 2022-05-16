Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Устроившему массовое убийство в Пермском университете продлили арест

В Перми суд продлил срок ареста до 20 августа Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Перми продлил срок ареста 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, совершившему вооруженное нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на три месяца до 20 августа по ходатайству следователя. Он мотивировал такую необходимость тем, что нужно дополнительное время для предъявления обвинения в окончательном виде и ознакомления фигуранта с материалами 102 томов дела. За время следствия было проведено 200 экспертиз, допрошена тысяча свидетелей. В настоящее время следствие завершено.

Бекмансуров напал с оружием на учащихся и сотрудников Пермского университета в сентябре 2021 года. В результате устроенной им стрельбы погибли 6 человек, более 40 пострадали. Бекмансурова серьезно ранили при задержании — он впал в кому, ему ампутировали ногу, через некоторое время он пришел в себя и был арестован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ
В окрестностях Херсона прогремели взрывы
Полянский заявил о прокси-войне Запада против России
Назван любимый фрукт супердолгожителей в одной из голубых зон
Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы
Названы простые способы избавиться от жира на животе
Раскрыты поддерживающие iOS 16 устройства
Российский «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео
Найдены доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне «Зари»
Устроившему массовое убийство в Пермском университете продлили арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.